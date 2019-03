Today’s Headline

Grief and Anger at Cyclist Death on Howard (SFExaminer, KTVU)

BARTs Metldown on Saturday (EastBayTimes, SFExaminer)

Caltrain’s Bikes Board First Policy (SFBay)

Motorist Crashes into Divisadero House (Hoodline)

Sunday Streets Valencia (SFChron)

Scoot’s Local Hires (SFExaminer)

SoMa West New Community Benefits District (Hoodline)

New Hospital on Van Ness (SFChron)

Drones Inspecting Salesforce Tower (SFChron)

Motorist Hits Teen in San Mateo (DailyJournal)

San Jose Bike Plan Etc. (MercNews)

Commentary: Bring Back Missing Middle Housing (SFChron)

