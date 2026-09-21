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Events

This Week: Phone Bank for Transit, SF Politics, Transit Tales

8:14 AM PDT on September 21, 2026
This Week: Phone Bank for Transit, SF Politics, Transit Tales

Here is a list of events this week.

  • Monday/today! Phone bank with SFBike to Save Transit. The San Francisco Bicycle Coalition is phone banking and connecting with voters, explaining how vital it is to pass the Regional Transit Measure this November. Join them to help make sure our regional transit survives and thrives. Monday/today, September 21, 5-7 p.m. San Francisco Bicycle Coalition Office, 1720 Market Street, S.F.
  • Tuesday Historic Photo Exhibit Tour. Moving San Francisco is a collaboration between the SFMTA and San Francisco Arts Commission and is on view at City Hall through November 25. During this informal tour, they will take an in-depth look at selected photos from San Francisco transit history and learn more about the stories and people behind them. Tuesday, September 22, 5-7:45 p.m. North Light Court inside City Hall, One Dr. Carlton B. Goodlett Place, S.F.
  • Tuesday San Francisco Bicycle Coalition Board Meeting. SF Bicycle Coalition members are invited to attend all board meetings. Tuesday, September 22, 6-8 p.m. Register for Zoom link.
  • Tuesday SF Politics 101 with Joel Engardio. ​SF Politics 101 is a look at how local politics work and the history that shaped San Francisco—brought to life with visuals and narrative storytelling. Tuesday, September 22, 6-7:15 p.m. SPUR Urban Center, 654 Mission Street, S.F. Register to attend.
  • Wednesday Transit Tales: A Storytelling Night. Join SPUR and Muni Diaries at Local Economy for an evening of true stories inspired by riding transit. From unexpected encounters and meet-cutes to funny mishaps and heartfelt moments, Transit Tales celebrates the experiences that make public transportation unforgettable. Wednesday, 5:30-7 p.m. Local Economy, 6028 College Ave, Oakland.
  • Saturday Group Ride: Richmond BART to Point Pinole. Join Bike East Bay for a family-friendly, no-drop group ride to Point Pinole Regional Shoreline. Saturday, September 26, 10:30 a.m.-3 p.m. Starts at Richmond BART Plaza, 1600 Nevin Plaza, Richmond.
  • Saturday Shipwreck Cove Opening. Come see Sunset Dunes’s newest playground. Saturday, September 26, 3 p.m., Sunset Dunes and Kirkham, S.F.
  • Saturday 55 Wine Line Progressive. Ride between Horsies Market & Saloon, Bar Part Time and Ruby Wine on the 55 Dogpatch bus. Saturday, September 26. Three locations in Dogpatch. See SFMTA site for more details on locations and times.

Got an event we should know about? Drop us a line.

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Roger Rudick

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