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today's headlines

Headlines, November 16

8:14 AM PST on November 16, 2026
Headlines, November 16

Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA

Independent journalism is more important than ever. Won’t you contribute?

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Photo of Roger Rudick
Roger Rudick

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