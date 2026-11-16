Headlines, November 16
By Roger Rudick
8:14 AM PST on November 16, 2026
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This Week: Geary, East Bay Greenway, Bike Streets App
November 16, 2026
A Car-Dependent Florida Community Voted to Make Multimodal Infrastructure Its Default
...and more than likely, yours would, too.
November 15, 2026
State DOTs are Failing on Transportation; Can New Leaders Reverse Course?
All but one state transportation departments earned below a 'C' on their transportation report card — but a new slate of governors have a big opportunity to bring up the grading curve.
November 15, 2026
Headlines, November 13
November 13, 2026
ClimatePlan Offers Becerra a Roadmap for Rethinking Transportation Priorities
California spends more than $30 billion annually on transportation, but the next governor will have an opportunity to make that investment work much harder for Californians.
November 13, 2026