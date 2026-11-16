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Events

This Week: Geary, East Bay Greenway, Bike Streets App

8:18 AM PST on November 16, 2026
This Week: Geary, East Bay Greenway, Bike Streets App

Here is a list of events this week.

  • Tuesday Geary Boulevard Improvement Project Office Hours. Drop in to have your questions answered by SFMTA staff. Tuesday, November 17, 2-5 p.m. Joe’s Ice Cream, 5420 Geary Boulevard, S.F.
  • Tuesday East Bay Greenway – Community Meeting. The East Bay Greenway project design team invites you to attend the first community meeting. Tuesday, November 17, 6–8 p.m. REACH Ashland Youth Center, 16335 E 14th Street, San Leandro.
  • Tuesday Bike Streets App Training. At this webinar, Bike East Bay will share info and tips on how to use and get the most out of the Bike Streets app, with the app developer Avi Stopper. Tuesday, November 17, 6-7 p.m. Register for Zoom link.
  • Wednesday Final Gallery Tour of SFMTA Photo Archive Exhibit. Explore 120 years of SF transit history and see some of the most important events in our City’s history. Wednesday, November 18, 5-6 p.m. North Light Court inside City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, S.F.
  • Wednesday Post-Election Debrief. Join SPUR members for an in-depth conversation about what the November 3 election results mean for the city. Wednesday, November 18, 5:30-7 p.m. SPUR Urban Center, 654 Mission Street, S.F. Register here.
  • Wednesday D10 BASS Collabrative Community Meeting. 3rd Street/Islais Creek Bridge is being replaced leading to two years of construction with no bridge access, no T-3rd Light rail service, and cutting off a main artery into Mission Bay for Bayview Residents. Come learn about the project. Wednesday, November 18, 6-7:30 p.m. 1601 Lane Street, S.F.

Got an event we should know about? Drop us a line.

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Photo of Roger Rudick
Roger Rudick

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