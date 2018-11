Today’s Headlines

Clipper Machines Return to ‘Temporary’ Transbay Terminal (SFExaminer)

San Francisco’s Windfall (SFChron)

Getting Used to Deadly Smog (SFChron)

Camp Fire Smoke Compared to Auto Emissions (SFChron)

Should Transit Agencies Broaden Mission? (Citylab)

HSR Chair’s Expected Departure (SVBizTimes)

Benioff Donates Millions for Homeless (SFBay)

Name Change for Zuckerberg Hospital? (Curbed)

Hallidie Building Curtain Wall (Curbed)

Inner Richmond’s ClemenTime Stroll (Hoodline)

Mt. Tamalpais & Muir Woods Railway’s Little Engine (SFChron)

Lego’s SF Set (SFExaminer)

Get state headlines at Streetsblog CA, national headlines at Streetsblog USA