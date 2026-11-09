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today's headlines

Headlines, November 9

8:20 AM PST on November 9, 2026
Headlines, November 9
  • Westside Voters Flipped, Supported Sunset Dunes (MissionLocal)
  • More on Transit Measures (Guardian)
  • More on Transit Ridership and Valkyries Parade (SFGate, KQED)
  • Josh Rowan Out as Head of Oakland DOT (Oaklandside)
  • Teens in No Rush to Get Driver’s Licenses (MarinIJ)
  • More on Man Killed in Oakland Hit and Run on Lakeside (Oaklandside)
  • Antioch Driver Convicted for Killing Cyclist (SFChron)
  • Marina Safeway Approved (SFChron, SFStandard)
  • Update on Berkeley Elections (Berkeleyside)
  • What do You want to See from a Revived Downtown S.F.? (SFChron)
  • ‘Super’ Commuting via Amtrak (SFGate)
  • Commentary: More Work to Do on CEQA (SFChron)

Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA

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Photo of Roger Rudick
Roger Rudick

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