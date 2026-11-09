Headlines, November 9
By Roger Rudick
8:20 AM PST on November 9, 2026
More from Streetsblog San Francisco
How to Fight a Freeway 101
A new guide gives advocates the basics to building a campaign against harmful infrastructure in their neighborhoods — and the best time to start is now.
November 8, 2026
Action Items: Tell Governor-Elect Becerra we want our HSR…
...and save bike-access on the Richmond-San Rafael bridge
November 6, 2026
Headlines, November 6
November 6, 2026
Opinion: I (Almost) Killed a Pedestrian With My Car
Every driver has a story or two about a near-miss traffic crash, even when they were doing everything right. Can we get those numbers down with safer systems?
November 5, 2026