Today's Headlines

Headlines, November 7

8:40 AM PST on November 7, 2025

  • Caltrain Palo Alto 'Quiet Zones' (PaloAltoOnline)
  • Plan 'B' if Trump Cuts Funding to BART Extension (KQED)
  • SoCal Needs to Follow Caltrain Example (UrbanCondition)
  • More on Mayor's Sunset District Supervisor (KPIX)
  • Pelosi's Departure Leaves and Open Field for San Francisco (SFExaminer, KTVU)
  • What Pelosi News/Prop. 50 Mean for Bay Area (KQED)
  • Sidewalks and Other Issues on Podcast About Oakland (Oaklandside)
  • Coast Guard Wants Control of its Bridge Entrance (SFChron)
  • S.F. Begins Towing RVs (MissionLocal)
  • Letter: It's Time to Truly Regulate Driverless Cars (SFChron)
  • Commentary: VTA Has Come a Long Way (SJSpotLight)

Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA

