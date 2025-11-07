Headlines, November 7

- Caltrain Palo Alto 'Quiet Zones' (PaloAltoOnline)
- Plan 'B' if Trump Cuts Funding to BART Extension (KQED)
- SoCal Needs to Follow Caltrain Example (UrbanCondition)
- More on Mayor's Sunset District Supervisor (KPIX)
- Pelosi's Departure Leaves and Open Field for San Francisco (SFExaminer, KTVU)
- What Pelosi News/Prop. 50 Mean for Bay Area (KQED)
- Sidewalks and Other Issues on Podcast About Oakland (Oaklandside)
- Coast Guard Wants Control of its Bridge Entrance (SFChron)
- S.F. Begins Towing RVs (MissionLocal)
- Letter: It's Time to Truly Regulate Driverless Cars (SFChron)
- Commentary: VTA Has Come a Long Way (SJSpotLight)
