Headlines, August 12

- New Study on San Jose's Insanely Deep, Overbuilt BART Tunnel Plan (SFChron, MercNews)
- More on "Big Sync" Train Schedules (Hoodline)
- More on VTA Joining Regional Measure (MassTransit)
- More on Deadly Crash in Burlingame (NBCBayArea, SFChron)
- Driver Kills Pedestrian in SoMa (SFChron)
- Stalled Housing Projects (SFChron)
- Housing Finally Coming to Brisbane? (SFGate)
- Casual Carpool is Back (Oaklandside)
- Mountain Bike Trail Proposal for Wildcat Canyon Park (SFChron)
- Commentary: On S.F.'s Rebound (SFGate)
- Commentary: It's Time to Build San Francisco's Downtown Rail Extension (SFExaminer)
Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA
