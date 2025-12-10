Skip to Content
Headlines, December 10

8:06 AM PST on December 10, 2025

AC Transit

Caught on Video: AC Transit Operator Appears to Assault Cyclist

Bus driver uses bike lane on Foothill to queue jump slow-moving traffic, tailgates and honks at a cyclist in the bike lane, then nearly runs him over

December 9, 2025
Streetsblog CaliforniaPromoted

Report: Speed Camera Programs Working in San Francisco, Floundering in Bureaucracy in L.A.

December 9, 2025
Streetsblog USAPromoted

Opinion: Sean Duffy’s ‘Golden Age’ of Dangerous Streets

December 8, 2025
SFMTA

Advocates Rally for Full and Fair Muni Funding

'Muni Now, Muni Forver,' advocates and electeds gear up to support improved Muni service

December 8, 2025
Events

This Week: Muni Funding Rally, Bay Wheels, Clipper II Launch

December 8, 2025
