Headlines, October 23

- ICE Arrives in Alameda (Oaklandside, SFChron, SFGate, Berkeleyside)
- Immigrants Carrying Passports and IDs on the Streets (MissionLocal)
- More on Speed Cameras (SmartCitiesDive)
- RSR Bridge Bike Lane Elimination Starts Monday (MarinIJ)
- Muni Subway Delay Snarled Evening Commute (SFChron, SFGate)
- Money for Local Transportation Investments (RailwayAge)
- Amazon Getting Pedal-Assist Cargo Bikes? (Verge)
- Battery School Buses in Santa Clara (Hoodline)
- Tesla to Expand Testing Robo Taxis on San Francisco (Verge)
- More on New Bay Area Planning Document (LocalNewsMatters, ContraCostaHerald)
- Marin Town Still Fighting Housing (SFChron)
- Commentary: LA Jealous of San Francisco Parks (SFGate)
Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA
Independent journalism is more important than ever. Won’t you contribute?