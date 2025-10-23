Skip to Content
Today's Headlines

Headlines, October 23

8:15 AM PDT on October 23, 2025

HSR

Report: Lessons from California’s HSR Project

A new paper from the Mineta Institute looks at California's high-speed rail project—and how to do better moving forward

October 23, 2025
Truckers to US DOT: Busways Are Good for Us!

October 22, 2025
StreetSmart 11: Exploring Fire Department Tensions in the “War for Street Space”

October 22, 2025
Who’s Your Train Daddy? Penn Station Boss Andy Byford All But Solicits Bribe For Donald Trump

October 22, 2025
Nature

Clipper 2.0 Launch and Getting Outdoors

Clipper upgrade launches December 10th. It'll make it easier and cheaper to take transit to the Bay Area's great parks and hiking trails

Evan Tschuy
October 22, 2025
