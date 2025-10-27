Headlines, October 27

- Bike Ban Starts on RSR Bridge (Berkeleyside)
- Raising Taxes on Rideshare to Fund Transit (SFStandard)
- BART Has Transbay Track Issue Again? (MercNews, ABC7)
- Powell-Hyde Cable Car Service Restored Sunday (SFChron)
- Vacant Office Building in SoMa (SFStandard)
- Uncertainty Around Diridon Station Development (Realtor)
- Driver Kills Pedestrian on Ocean Avenue (SFChron, KRON4)
- But I Saw a Cyclist Roll Through a Stop Sign (MissionLocal, MarinIJ)
- ICE Not Patrolling Public Transportation? (KRON4)
- Republican Fundraising on Prop. 50 Falling Flat (SFGate)
- Letters: There Should be E-Bike Licensing (DailyJournal)
Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA
