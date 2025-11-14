Headlines, November 14

- Recalled Supervisor's Replacement Recalled (SFChron, SFGate, SFStandard)
- Downtown BART 'Ambassadors' Program Success (SFExaminer, SFStandard)
- Palo Alto Wants to Silence Train Horns (PADailyPost)
- Oakland Bus Shelters Removed in Time for Rain (Oaklandside)
- Public-Private Partnership for HSR? (FresnoBee)
- Apartment Buildings Instead of Surface Parking, But Still With Tons of Parking (PADailyPost)
- Man Barricades Self in BART Yard (EastBayTimes)
- Assaults on AC Transit Bus (EastBayTimes)
- Driver Kills Pedestrian in Antioch (EastBayTimes)
- Corte Madera Mural (MarinIJ)
- Fees Endanger Berkeley Street Events (Berkeleyside)
