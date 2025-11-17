Headlines, November 17

- San Francisco World Day of Remembrance (CBSNews)
- Driver Kills Cyclist in Berkeley (BerkeleyScanner)
- Caltrain Reinvents Holiday Train (DailyJournal)
- More on Transit Fiscal Cliff (SmartCitiesDive)
- Vallejo has the Bay Area's Worst Streets (SFChron)
- Berkeley Rezoning Worries Merchants (SFChron)
- An Apartment Inside a Private Park (SFGate)
- Pet Store Owner Warned Mayor About his District 4 Pick (MissionLocal)
- Mayor's New Effort to Find a Sunset District Supervisor (SFStandard)
- Letters: Mayor Shouldn't Have Had to Replace Engardio (SFChron)
- Commentary: A Supervisor, a Recall, Sunset Dunes, and Lurie's Bitter Lesson (SFStandard)
- Commentary: What's Next for S.F. District 4? (SFExaminer)
