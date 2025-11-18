Headlines, November 18

- BART's New Fare Gates and Disability Access (Oaklandside)
- Larkspur Ferry Disruptions (MarinIJ)
- Comments on Plan Bay Area (LocalNewsMatters)
- Zoox Offers Free Robotaxi Rides (SFChron, SFStandard, SFExaminer)
- More on Driverless Cars (NYTimes)
- E-Bike Training for Students (SMDailyJournal)
- No Bike Lanes on a Mile of "Upgraded" Tiburon Boulevard (MarinIJ)
- Hotel Wasn't Wearing Helmet or Hi-Vis (KTVU)
- More on Cyclist Killed in Berkeley (Berkeleyside)
- Driver Kills Pedestrian in San Jose (EastBayTimes)
- Commentary: AVs for Seniors (SFChron)
- Commentary: A Strategy for Lurie's Next Sunset Supe Pick (SFChron)
