Headlines, December 1

- Alan Wong to be Sunset's New New Supervisor (SFChron, SFStandard, KRON4)
- Music Fest Boosted Muni Ridership (SFChron)
- More on Federal Funding for more Muni Buses (LocalNewsMatters)
- Caltrans Starts 19th Avenue Repaving (SFGate, SFStandard)
- Everything You Need to Know about 'Family Zoning' (KQED)
- DMV Approves Waymo Coming to Oakland and Berkeley (Berkeleyside)
- Oakland's Transportation and Public Works Chief in a Feud (Oaklandside)
- Hit & Run Driver Kills Pedestrian in Rohnert Park (SFChron)
- Shocker: North Bay Widening of 101 isn't Working (SFChron)
- Is District 4 Irredeemable? (SFStandard)
- Challenges of E-Bike Enforcement (MarinIJ)
- Commentary: Drivers Kill E-Bike Riders at a Higher Rate, so Regulate E-Bikes (SFChron)
