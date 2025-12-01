Skip to Content
Today's Headlines

Headlines, December 1

8:06 AM PST on December 1, 2025

  • Alan Wong to be Sunset's New New Supervisor (SFChron, SFStandard, KRON4)
  • Music Fest Boosted Muni Ridership (SFChron)
  • More on Federal Funding for more Muni Buses (LocalNewsMatters)
  • Caltrans Starts 19th Avenue Repaving (SFGate, SFStandard)
  • Everything You Need to Know about 'Family Zoning' (KQED)
  • DMV Approves Waymo Coming to Oakland and Berkeley (Berkeleyside)
  • Oakland's Transportation and Public Works Chief in a Feud (Oaklandside)
  • Hit & Run Driver Kills Pedestrian in Rohnert Park (SFChron)
  • Shocker: North Bay Widening of 101 isn't Working (SFChron)
  • Is District 4 Irredeemable? (SFStandard)
  • Challenges of E-Bike Enforcement (MarinIJ)
  • Commentary: Drivers Kill E-Bike Riders at a Higher Rate, so Regulate E-Bikes (SFChron)

