Headlines, December 3

- Waymo, Lyft, Etc. to Drive Market Street 24/7 (SFChron)
- Mayor Advances Family Zoning Plan (SFChron, SFStandard, SFExaminer)
- More on Oakland Speed Cameras (KQED)
- AC Transit Bus Crashes into Building (SFChron, KTVU, EastBayTimes)
- State Transportation Cuts Could Hurt Disabled Adults (KTVU)
- Walking Every Street in San Francisco (SFGate)
- What's Happening on 3rd Street? (MissionLocal)
- Bridge Tolls Rising for Drivers (SFChron)
- Plans for Berkeley Shoreline Park (Berkeleyside)
- Driver Kills Pedestrian in Russian Hill (SFChron)
- San Jose Police Arrest a Driver (NBCBayArea)
- And More Carnage in San Jose (SFChron)
- Commentary: COVID, and Watching Downtown S.F. Bounce Back (MarinIJ)
Get state headlines at Streetsblog California, national headlines at Streetsblog USA
Independent journalism is more important than ever. Won’t you contribute?