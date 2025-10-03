Headlines, October 3

- Speed Cameras Showing Results (SFChron, SFStandard)
- More on Advocates Urging Mayor Lurie to Appoint Pro-Transit, Pro-Bike Supe (DavisVanguard)
- Will New Law Bring Transit Housing? (SFChron)
- More on Berkeley's Street Upgrades (Berkeleyside)
- Hopes for Oakland Bike Plan Update (Oaklandside)
- San Franciscans Want Cops Out of their Cruisers (MissionLocal)
- Entertainment Complex for S.F. Waterfront (SFExaminer)
- Maiden Lane's Come Back (SFStandard)
- Oakland's Pavement Supplier and ICE (Oaklandside)
- New Downtown Oakland University Campus (SFChron)
- Trump Cuts Clean Energy Projects in Blue States (MarinIJ)
- Waymo Passes School Bus (SFChron)
