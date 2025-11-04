Headlines, November 4

- BART, AC Transit, ICE and Federal Grants (Oaklandside)
- More on End of Muni's Breda Trains (Hoodline)
- AC Transit Board Member (LocalNewsMatters)
- Supervisor Calls for AV Regs After Waymo Runs Over Cat (SFChron)
- The Prop. 50 Election (SFChron, Oaklandside)
- Retail Returning to Downtown (SFGate)
- Could Downtown Macy's Become Housing? (SFChron)
- Vallaincourt Fountain to be Removed (SFChron, SFStandard, SFExaminer)
- Donors Try to Keep Muir Woods Open Despite Gov. Shutdown (SFGate)
- Commentary: Renew SMART Funding (MarinIJ)
- Commentary: California Street Cable Car Makeover Review (SFChron)
