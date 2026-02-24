Headlines, February 24

- BART's New Brakes Reduce Rain Delays (SFChron)
- West Oakland Fire Caused BART Delay (SFChron, KQED, KTVU)
- More on State Transit Loan (Oaklandside, SmartCitiesDive)
- Federal Grant for SFMTA and Other City Agencies (LocalNewsMatters)
- Most Confusing Transit Systems (Islands)
- Waymo Operating in 10 Cities (TechCrunch)
- Chaos at Car Event in Marina (SFStandard, ABC7)
- More Bureaucracy for Marin Housing (MarinIJ)
- But I Saw a Cyclist Riding on the Sidewalk Once (MarinIJ)
- And Get Your Fenders and Ponchos Out Again (SFGate)
- Letters: Speed Cameras Helping Achieve Vision Zero (SFChron)
