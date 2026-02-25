Headlines, February 25

- Why is BART Still so Loud? (SFChron)
- Clipper II Still Having Issues (SFChron, KQED)
- 'Portal Tunnel' to Connect Salesforce Transit Center to Caltrain/HSR (SecretSF)
- District 2 Candidates Discuss Muni Funding (MissionLocal)
- OakDOT to go After Safety Grants (Oaklandside)
- Update on HSR Train Between Vegas and California (DailyPress)
- Bike Advocates Try to Stop More Car Space in Downtown Santa Rosa (PressDemocrat)
- Transamerica Pyramid to be Sold Again (SFChron)
- Sunset Night Market and Other Events this Week (SFStandard)
- New Book About Golden Gate Park (SFExaminer)
- Letters: Must Fund Transit (MercNews)
- Commentary: Car-Brained Columnist Wants 'Cost Analysis' of Alto Tunnel (MarinIJ)
