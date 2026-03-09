This Week: Presales, Smart City Cycling, Right Turn on Red

Here is a list of events this week.
- Tuesday Why California Needs a Functional Presale System. Modernizing 50 year-old regulations to permit presales would allow buyers to lock in prices while giving lenders the certainty to fund projects. Join SPUR for a discussion. Tuesday, March 10, 12-1 p.m. Register for Zoom link.
- Tuesday Smart City Cycling. Join the San Francisco Bicycle Coalition for a presentation for people interested in biking but intimidated by urban traffic plus anyone already riding who wants to hone their skills. Tuesday, March 10, 6-7 p.m. Register for Zoom link.
- Wednesday Right Turn on Red (RTOR). Analysis by San Diego State University’s Dr. Bruce Appleyard and Cal Poly’s Dr. Anurag Pande shows that RTOR movements increase safety risks for pedestrians, bicyclists, and drivers, while providing only marginal air quality benefits. Hear a discussion. Wednesday, March 11, 12-1:15 p.m. Register for Zoom link.
- Thursday Show up for Bike Lanes on Hopkins. Join 'North Berkeley Now' for a demonstration for safety. Thursday, March 12, 4:15-5:15 p.m. King School Park, 1700 Hopkins Street, Berkeley. Demonstration to be followed by a bike ride to City Hall.
- Friday Woman and Non-Binary Morning Ride. Join the San Francisco Bicycle Coalition for a socially distanced bike ride for women and nonbinary cyclists. Friday, March 13, 7:15-8:45 a.m. McLaren Lodge, 501 Stanyan Street, S.F.
- Saturday Alameda Creek Ride. Join this casual ride along the Alameda Creek Trail. Saturday, March 14, 10 a.m.-2 p.m. Suju’s Coffee & Tea, 1752 Decoto Road, Union City.
- Saturday Introduction to E-Bikes. This is a San Francisco Bicycle Coalition, SFMTA/SFCTA-sponsored virtual class. Saturday, March 14, 11 a.m.-12 p.m. Ortega Branch Library, 3223 Ortega Street, S.F. Registration required.
